貿易戰再波及鋼鋁 美宣布加25%關稅

特朗普又揚言推對等措施 西方盟友震怒 中國開始向原產美國部分進口商品加徵10%至15%關稅之際，美國總統特朗普宣布，即將公布開徵所有進口鋼鋁產品25%關稅，同時最遲周三就會公布對等關稅措施，立即引起西方盟國強烈不滿。針對外界憂慮是否引發報復行動，特朗普說：「很簡單，如果他們徵收我們關稅，我們就徵收他們關稅。」

特朗普前天乘坐空軍一號前往新奧爾良出席超級碗時表示，任何入口美國的鋼鋁產品均會被徵收25%關稅，同時強調即將實施對等關稅措施，「如果其他國家對美徵收130%關稅，我們卻不收取任何費用，這種情況不會一直持續下去」。白宮發言人萊維特補充，新關稅將在現有鋼鋁關稅基礎上加徵。

在首個總統任期，特朗普已對進口鋼鋁分別加徵25%及10%關稅，後來向加拿大、墨西哥及巴西等貿易夥伴提供免稅配額，直至前總統拜登把配額擴大至英國、日本及歐盟等。當特朗普公布上述消息後，加拿大工業部長商鵬飛強調，當地鋼鋁為美國國防、造船及汽車產業提供支持，將捍衞國家、勞工及相關產業。

除了加拿大，澳洲總理阿爾巴內塞昨天亦稱，計劃與特朗普舉行會談，爭取獲得關稅豁免。法國總統馬克龍重申，歐盟不應成為美國首要目標，並指美方首要問題是面對中國挑戰，當談及會否在關稅問題與特朗普交鋒時，他說：「我早就做過，而且還會再做一次。」

華對部分美貨增關稅昨生效 在北京，中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會曾強調，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。對於美媒指北京正制訂針對美國科技公司名單，準備用反壟斷調查及其他手段打擊，為與特朗普政府談判做準備，郭嘉昆稱不了解具體情況，重申中方一貫反對泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化的做法。

因應美國加徵中國商品10%關稅，中國財政部上周二宣布向原產美國部分進口商品加徵10%至15%關稅，有關措施昨天起生效。國務院關稅稅則委員會當時提及，根據關稅法、海關法、對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，中方昨天起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。其中對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、貨車加徵10%關稅，對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

華貿促會將開拓多元化市場 內媒昨天報道，中國貿促會當日帶着30多間國內知名企業前往哈薩克斯坦，組織雙方企業簽署合作意願，企業涉及礦產能源、石油化工、機械製造等行業。貿促會之後也會帶着中國企業前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面合作。本報綜合報道