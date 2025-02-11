罐車翻側洩漏粗苯 水質斷面穩定達標

【本報綜合報道】一輛從廣西梧州開往河南濮陽的罐車，上月31日在湖南永州零陵康濟大道及朝陽大道交匯處翻側，造成車內部分粗苯洩漏。零陵區應急管理局上周六公布，事故點周邊雨水管網、溪流溝澗污水及受污染底泥均已清洗完畢，水質斷面上周一起全線持續穩定達標。

迅速轉移污染物

通報指，針對粗苯燃爆風險，政府迅速疏散轉移警戒區內群眾，組織專業隊伍在洩漏流經雨水管道及溪流溝澗構築7道堤壩展開截留行動，把洩漏粗苯有效攔截在瀟水河前，迅速將污染物轉運至安全場所處置。為確保水質安全，團隊在瀟水及湘江沿線布設20個水質監測點位監測，檢測自來水廠各環節展開滾動水質，清理洩漏粗苯及事發地被污染土壤及管道，運輸至專業機構處置。在事故現場安全風險解除，大氣環境質量持續穩定達標後，已有序組織疏散群眾安全返回。