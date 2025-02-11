四川宜賓冧山泥婆孫獲救 無人機出動助搜

恐現二次傾瀉續尋28失蹤者 四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村上周六突發山泥傾瀉，至少造成一人死亡，兩人受傷，仍有28人失蹤，救援人員正連日繼續尋找失蹤者，並投入無人機擴大搜救範圍。內媒報道，兩名獲救傷者為一對婆孫。

傷者親戚透露，58歲的婆婆傷勢較重，獲救送院時短暫昏迷，電腦掃描檢查顯示存在粉碎性骨折等情況，不過肝臟脾臟沒有受傷，生命體徵平穩，目前在深切治療病房留醫。至於她的11歲孫女傷勢不重，現在留醫外科。事發時，婆婆正與3名孫輩在家，之後被埋土石堆中，獲村民及時刨開落石救出。她的孫女在樓上玩耍時聽到垮塌聲響後跑出房外，僅腿部擦傷，可惜其餘兩名孫輩至今仍下落未明。

距離山泥傾瀉現場近400米遠的村民朱華明（化名）稱，他上周六路過現場時發現山上有輕微落石，其後繼續出門探訪親戚，未料接近午飯時間就收到電話，得悉發生山泥傾瀉。他稱村莊過去發生過垮塌，但未造成房屋損毀，去年臘月後設置防護網，卻被石頭擊穿打爛。

逾十民兵無間斷巡邏監測 天災發生後，當地一度把災區分成10個網格搜救排查，直至昨天再加多一個，並投入無人機等尋人。內媒指，搜尋範圍不斷靠近危險區域，將會採取兩個策略，分別是在相對安全高台採用人及機械共同作業方式加快搜尋，其次是在較為危險陡坡使用無人機等設備搜尋。

談及搜救難度時，宜賓市筠連縣民兵應急連胡以前稱，整個山體都存在二次垮塌的風險，人武部組織十多名民兵，在災害發生點附近不間斷巡邏監測，密切關注周邊地質環境，確保救援人員生命安全以及救援行動能夠順利。本報綜合報道