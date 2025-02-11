中國核潛艇之父黃旭華出殯

獲譽為「中國核潛艇之父」的中國工程院院士、中國第一代核潛艇工程總設計師黃旭華上周四晚上在湖北省武漢市逝世，終年99歲。他的遺體送別儀式昨晨10時在湖北省武漢市武昌殯儀館舉行，有群眾自發前來送別，也有民眾連日自發獻花吊唁。（綜合報道）