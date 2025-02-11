2月11日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月11日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中國核潛艇之父黃旭華出殯
獲譽為「中國核潛艇之父」的中國工程院院士、中國第一代核潛艇工程總設計師黃旭華上周四晚上在湖北省武漢市逝世，終年99歲。他的遺體送別儀式昨晨10時在湖北省武漢市武昌殯儀館舉行，有群眾自發前來送別，也有民眾連日自發獻花吊唁。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250211-0211_00178_029/中國核潛艇之父黃旭華出殯
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc