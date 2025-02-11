全國去年610萬對新人 45年來最低危機增

262萬夫婦辦理離婚 數字略升 內地男女近年登記結婚數字難改下跌趨勢，民政部上周六發布《2024年4季度民政統計數據》顯示，全國去年僅得610.6萬對新人登記結婚，創下1980年以來新低，另有262.1萬對夫婦登記離婚，出現結婚數字大減、離婚數目微增情況。

根據2023年數據，全國當年辦理結婚登記768萬對，辦理離婚登記則為259.3萬對。換言之，全國2024年結婚登記數按年減少多達157.4萬對，下降幅度約20.5%，偏偏離婚登記數則增加2.8萬對，增幅約1.1%。

翻查過去10多年同類數據，全國2013年結婚登記數量達到1,346.9萬對，從2014年開始逐年下降，直至2019年跌破1,000萬關口，2021年跌破800萬門檻，2022年更降至683.5萬，僅得2023年有所回升。

初婚年齡不斷延後 內媒有文章指出，由於結婚意願下降，導致初婚年齡不斷延後，結果構成雙重衝擊，而全國上世紀80年代迎來第3波生育高峰，00年代是相對低谷，偏偏目前作為婚育主力的「90後」及「00初」群體，對比「80後」縮水數千萬人，難免波及婚育人數。

影響未來出生人口 談及有何問題時，文章指出勢必影響未來出生人口，例如2023年結婚登記人數有所回升，2024年出生人口即反彈到954萬。內地目前已進入中度老齡化社會，每年正常老去人口在1,000萬以上，如出生人口不能穩定在相近數字，即代表總人口難免出現下降。

面對上述形勢，文章提及政府已大幅放寬結婚門檻，取消結婚費用，同時設置離婚冷靜期，減少衝動離婚，亦大力整治「天價彩禮」，延長婚假日期，降低結婚成本，並把生育上升為「地方一把手工程」，部分地區開始發錢補貼生育。本報綜合報道