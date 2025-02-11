境外機關趁新年 借人情往來勾連竊密

【本報綜合報道】國家安全部昨天警告，境外間諜情報機關近年不擇手段搜集國家內部敏感訊息，特別是在農曆新年等重要傳統節日期間，以人情往來為名行勾連竊密之實，手段隱蔽，具有較強迷惑性，危害國家安全。

去年農曆新年期間，某經貿部門公職人員小陳（化名）獲多年未見小學同學黃×登門拜年，席間黃×稱自己正在國外報社當記者，能幫助小陳招商引資。到元宵節當天，黃×邀約小陳共進晚餐，透露在國外認識一名老板T想來華投資需要相關資料，翌日向小陳索取其所在地區基本情況、招商引資政策等公開訊息，以及涉及政治、經濟和軍事方面內部文件資料。由於小陳察覺有異，遂向國家安全機關舉報。

收買華人員套取敏感資料 經國家安全機關偵查，T的真實身份是境外間諜情報機關人員。黃×在國外工作期間與T結識，獲對方透過送禮等手段策反。此後，黃×便按照T要求主動聯繫在中國黨政機關、科研院所、國防軍工單位工作同學，趁農曆新年拜年之機搜集、套取內部敏感資料，從事間諜活動，最終被依法嚴懲。