台基金會執行長率青年團訪京

【本報綜合報道】馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天起率領青年代表團到北京參訪交流，為期5天，體驗「延慶冬奧村」滑雪運動，也會參觀故宮、天壇、長城等世界文化遺產，是基金會今年首個重要兩岸青年學子交流團。

推動兩岸青年交流 蕭旭岑表示，馬英九基金會始終致力於促進兩岸青年互動，加深彼此了解，減少對立。是次參訪團成員有來自台灣大學、政治大學、東海大學、世新大學及高雄科技大學等學子，除了與大陸學生交流，預計會體驗「延慶冬奧村」滑雪運動、龍慶峽冰上趣味活動與冰燈展，感受冬奧文化。同時，眾人也會參訪兩岸科創中心、小蜜汽車工廠等，以及體驗北京潮玩文化及特色美食。

對於大陸日前宣布將開放上海與福建團客赴台旅遊，台陸委會盼經觀光「小兩會」討論再進行，蕭旭岑表示賴清德政府希望塑造「不承認九二共識也能與中國恢復對話」形象，不過大陸沒有堅持賴清德政府要承認九二共識才恢復兩岸民間觀光交流，反問：「所以到底是誰在把政治當前提？」