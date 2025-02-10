俄伊新夥伴條約 保裏海中亞穩定

俄羅斯和伊朗，一直在政治和文化上深刻影響着高加索及中亞地區，由蘇聯1922年成立開始，即使經歷了1979年的伊朗伊斯蘭革命成功，以及1991年蘇聯解體，兩國依然維持友好關係。

早在2001年，俄羅斯與伊朗已經簽訂了友好合作條約，但經歷了20多年，俄伊合作關係需要依據政治現實的重大改變重新釐定，特別是2015年至今敍利亞政治的變化，還有高加索、加薩以及烏克蘭的戰爭。加上如今俄羅斯和伊朗均成為被西方嚴厲制裁的國家，正正需要互相支援以對抗西方，以及為經濟發展謀新出路。

防範西方及以色列 如今全球地緣政治已發展成「西方及其餘」（The West and the Rest）的對抗局面，而俄伊兩國正在激發這分化。俄羅斯與伊朗上月17日簽署全面戰略夥伴關係條約，雖然沒有像俄羅斯與北韓的軍事聯盟協議，條約一方受到攻擊，另一方須協助防衞，但就有一方受到攻擊，另一方不能參與攻擊，並要在外交上支持另一方。

條約中更有條款申明，兩國要共同維護中東、高加索及中亞的和平安定，目的是防範西方覬覦這些地區的豐富油氣資源及東西交通樞紐位置，當然還有土耳其及以色列均虎視眈眈要在這些地區拓展勢力。此外，條約提升了俄伊兩國對裏海的重視，使西方勢力、土耳其及以色列被拒諸門外。整個條約明顯是在俄伊經歷敍利亞的失利後加強合作，以防範在高加索、裏海及中亞重蹈覆轍。

目前西方對伊朗及俄羅斯的威脅，主要在高加索地區。首先是由於亞美尼亞與獲土耳其支持的阿塞拜疆交惡，並曾經因為領土糾紛爆發戰爭，迫使亞美尼亞親美。除此之外，格魯吉亞亦受到歐盟的壓力，要求放棄親俄，否則不會接受其加入歐盟。

事實上，俄伊簽訂全面戰略夥伴關係條約，最重要的目的，是要令美國及以色列停止威脅伊朗，使伊朗不會像敍利亞般被土耳其、美國及以色列蠶食。伊朗政府百分百控制自己的自然資源及武裝力量，不像敍利亞，北方小麥被美國掠奪，石油資源被美軍及庫爾德分離分子控制，使巴沙爾‧阿薩德政府根本沒有資源維持軍隊忠心。

如今伊朗有俄羅斯的協助，可更有信心對以色列實施飽和攻擊，倘若內塔尼亞胡政府襲擊伊朗的核設施，會是極愚蠢的自毀行為。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻