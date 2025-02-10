華150處舊石器遺址 已完成普查資料錄入

【本報綜合報道】中國陝西省文物局日前公布，第4次全國文物普查（四普）工作自2024年5月全面啟動，直至同年12月底以來，針對近150處新發現舊石器遺址，陝西舊石器專項普查隊已完成普查及資料錄入工作，為遺址所在市縣後續舊石器文化遺產保護工作提供科學資料及依據。

為後續保護提供資料依據 以陝西榆林市佳縣倍甘村遺址為例，舊石器專項普查隊採取80多件石製品，以石英岩及燧石為主，類型包括石核、石片、工具、斷塊及片屑，主體為簡單石核—石片技術產品，也存在一定細石器技術產品，其中細石核有助探尋榆林乃至陝西地區，舊石器時代晚期的細石器技術起源與擴散、人群遷徙與交流、環境變化與生態適應、舊石器文化發展演進，以及舊—新石器時代過渡等重要科學問題，提供寶貴線索及實物證據。

此外，獲評2024年陝西六大考古新發現的石川河流域舊石器時代遺址群，亦填補了渭北中部廣大地區舊石器遺存發現的空白。陝西是中國最早發現舊石器文化遺存省份之一，三秦大地獨特地形地貌及多樣化氣候類型，為早期人類生存演化提供得天獨厚的條件。