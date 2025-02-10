斯特拉迪瓦里小提琴 逾300年歷史8800萬成交

【本報綜合報道】國際拍賣公司蘇富比拍賣行上周五在美國紐約市舉行拍賣會，一把擁有超過300年歷史的小提琴，以1,130萬美元（約8,814萬港元）成交，儘管比估價要低，卻是拍賣史上最昂貴樂器之一。

估計拍賣價曾達1.4億

該把小提琴製作於1714年，出自意大利弦樂器工匠斯特拉迪瓦里（Antonio Stradivari）之手，拍賣行曾估計，其拍賣價應介乎1,200萬美元至1,800萬美元（約9,360萬至1.4億港元）之間。它上周五在拍賣會上的起標價為800萬美元（約6,240萬港元），並在數秒鐘內飆升至1,000萬美元（約7,800萬港元），而最終價格則包含拍賣行收取的費用在內。