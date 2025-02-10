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開曼群島7.6級地震 發海嘯警報
開曼群島發生7.6級地震，觸發海嘯警報。 （Getty Images圖片）
【本報綜合報道】美國地質勘探局探測，加勒比海地區英屬開曼群島於格林威治時間於上周六晚上11時23分（香港時間昨日早上7時23分）發生黎克特制7.6級地震，震源深度10公里，一度觸發海嘯警報。
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