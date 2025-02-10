美流感季錄2400萬病例 累計1.3萬宗死亡 感染率趨升

【本報綜合報道】美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五表示，美國正迎來流感季第二波高峰，當前感染的水平創2009年甲型流感疫情以來的最高水平。CDC警告，目前全美流感感染水平處於高位，感染率呈現上升趨勢。

CDC公布的數據顯示，美國今次流感季節累計至少2,400萬宗流感病例。當中住院病例達31萬宗，死亡病例為1.3萬宗。截至2月1日的一周內，全美新增流感住院病例超過4.8萬宗，新增兒童流感死亡則為10宗。目前，美國已通報57宗兒童流感死亡的病例。

今個流感季美國超過96%的患者感染甲型流感，目前全美至少有45個州和行政區流感活躍程度處於「高」或「非常高」水平，全美因流感需急診治療的病例數「非常高」，預計未來兩周大多數州的流感急診數量還會繼續增加。