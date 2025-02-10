墨西哥巴士撼貨車致大火 30死

【本報綜合報道】墨西哥東南部上周六凌晨有一輛載40多名乘客的巴士，與一輛逆行的貨車相撞，引發大火，至少30人死亡。巴士當時從坎昆市前往塔瓦斯科州，塔瓦斯科州長在社交媒體對死者家屬表示慰問，並要求相關機構作出善後。