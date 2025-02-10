兩岸國際

墨西哥巴士撼貨車致大火 30死

巴士（右）冒出火光。 巴士（右）冒出火光。
巴士（右）冒出火光。
【本報綜合報道】墨西哥東南部上周六凌晨有一輛載40多名乘客的巴士，與一輛逆行的貨車相撞，引發大火，至少30人死亡。巴士當時從坎昆市前往塔瓦斯科州，塔瓦斯科州長在社交媒體對死者家屬表示慰問，並要求相關機構作出善後。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者