以軍履行停火協議 撤出加薩北部走廊

加薩地帶略圖

巴人重獲通行自由 返回家園 以軍根據與哈馬斯達成的首階段停火及互換人質協議，上周六晚上至翌日凌晨期間從加薩地帶內察里姆走廊完全撤出，巴勒斯坦民眾開始重返家園。

以軍兩周前已撤出內察里姆走廊西部，但仍控制薩拉丁高速公路東側毗鄰以色列的一部分。隨着以軍離開，流離失所的加薩民眾徒步或乘車返回加薩北部居所。內察里姆走廊是連接加薩北部和南部的狹長地帶，更是人員和物資進入加薩北部必經之地。以軍在加薩戰事期間佔領走廊，不允許巴人自由穿梭於加薩南北。

3獲釋以人質身心狀況欠佳 根據協議，停火第21天以軍需撤出整個走廊。以軍目前仍部署在埃及和加薩邊境的費城走廊，根據協議在停火第50天完全出費城走廊。哈馬斯上周六釋放3名在前年突襲時擄走的以色列男子，他們身心狀況欠佳，包括營養不良、肌肉流失、心律失常及出現持續感染。以色列總理內塔尼亞胡稱情況令人震驚，表明不會重視不理，重申會消滅哈馬斯。

以代表團赴多哈談協議細節 哈馬斯指摘以色列多次違反協議，停火期間在加薩殺害巴勒斯坦人，以及推遲將糧食、藥物及帳篷運往加沙，但哈馬斯不欲戰火重燃，準備好克服任何問題和挑戰，令協議取得成功。內塔尼亞胡指派談判代表團上周六前往卡塔爾首都多哈，討論加薩停火協議的技術細節。代表團並未獲批准討論第二階段協議細節，只專注目前仍扣留的33名人質。經過5輪交換，至今共有15名人質獲釋。以軍宣布擴大在約旦河西岸北部的反恐行動，預計將持續數周。本報綜合報道