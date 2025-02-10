與特朗普會面 坐姿放鬆後傾惹議 日揆承諾對美投資額增至7.8萬億

【本報綜合報道】日本首相石破茂上星期五在白宮與美國總統特朗普會面時，承諾把日本對美國的投資額增加到一萬億美元（約7.8萬億港元）。

共同推動半導體及AI發展 日本2023年對美國的投資總額為7,833億美元（約6.1萬億港元），連續5年保持對美投資最多國家的地位。石破茂和特朗普同意在擴大投資和就業方面合作，並在聯合聲明強調美日安全合作的重要性，承諾加強防衞支持和軍事合作，推動半導體與人工智能（AI）發展，加強供應鏈安全，支持出口管制，推動公平貿易。

石破茂因坐姿不當引發爭議，被日本網民稱為「日本之恥」，登上社交平台熱搜榜。從石破茂與特朗普會面的情況可見，石破茂坐得較為放鬆，身體略微後傾靠在椅背上，但他並未做出其他不當舉動。