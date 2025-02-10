澤連斯基同意展開礦產合作 換美軍援 作停火安全保障

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周五受訪指，願意與美國展開礦產合作，並強調任何俄烏停戰協議都需要有安全保障。他又指美國總統特朗普應先與他對話，之後再與俄羅斯總統普京對話，否則就像在烏克蘭無參與下討論烏克蘭問題。

特朗普日前提出希望烏克蘭向美國出口稀土等，交換美國軍援。他透露，烏克蘭少於20%的礦物資源，包括約一半稀土礦落入俄羅斯手上，需保護礦物豐饒的中部第聶伯羅地區。烏克蘭擁有歐洲最大的鈦儲量，鈦對航空航太工業至關重要，而鈾則可用於製造核能和核武。他強調烏方不是提議「放棄」資源，而是提出建立互惠互利的夥伴關係，共同開發這些資源，美國人提供的幫助最多，所以美國人應該獲得最多，應該享有優先權。

盼早於普京與美對話 澤連斯基希望趕在普京前，先行與特朗普對話。首要任務是把烏克蘭的安全保障需求作為協議一部分，防止俄羅斯未來發動另一次入侵。澤連斯基還說，正在討論利用烏克蘭龐大的地下天然氣儲存設施來儲存美國液化天然氣，已經準備好並願意簽訂向烏克蘭供應液化天然氣的合約。戰況方面，澤連斯基首次證實烏軍上周四發動新攻勢，向俄羅斯西部庫爾斯克地區推進2.5公里。