金正恩揚言升級核武 助俄作戰捍衞領土

斥美為全球糾紛黑手 夥日韓挑半島衝突 北韓領袖金正恩前日到訪國防省祝賀人民軍建軍77周年，他指美國是朝鮮半島乃至全球糾紛的幕後黑手，重申會快速加強及升級核武力量，以及支持俄羅斯維護主權及領土完整。

轟美打造亞洲版北約 金正恩表示，美國在半島地區的核戰略手段、由美國主導的實戰水平雙邊及多邊核戰模擬演習、美日韓軍事同盟機制和以此為基礎打造的亞洲版北約，都是在半島和東北亞地區導致軍事不平衡、形成新環境衝突的根本因素，對北韓國家安全格局的根本造成嚴重挑戰。北韓不願看到地區局勢不必要地緊張激化，但從防止新戰爭爆發、保障半島地區和平安全的目標出發，會持續採取應對措施，以保障地區的軍事均衡。

稱俄烏戰事責任在美 金正恩續指，美國是朝鮮半島乃至全球糾紛的幕後黑手，俄烏戰事責任也在美國。美國等西方集團出於給俄羅斯戰略慘敗的不可實現之妄想，故意助長戰爭長期化，北韓將本着《全面戰略夥伴關係條約》精神，始終支持俄羅斯軍隊和人民維護自身主權和安全、捍衞領土完整的正義事業。

另外，朝中社發表評論文章譴責美國空軍B-1B戰略轟炸機參加美日韓聯合空演、美韓空軍「雙鷹」聯演等，美韓加劇地區緊張局勢的不負責任行為從年初至今不斷。雖然南韓政局動盪影響外交活動，但美韓仍然啟動核諮商小組，升級反朝侵略戰爭演習力度，敵對和冒險行為只會招致不願意看到的後果。

南韓國家情報院表示，北韓疑透過學生簽證等方式逃避制裁，向俄羅斯輸送勞工，去年派往俄羅斯各地建築工地的工人達數千人。數據顯示，去年有13,221名北韓人入境俄羅斯，較2023年增加11倍。其中，以「教育」為目的的入境人數最多，達7,887人。本報綜合報道