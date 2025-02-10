成都景點棉花充雪 關閉致歉

不涉單獨收費

不少遊客在網上抱怨涉事景點貨不對辦，說：「門票是真的，雪是假的」、「本來是去看雪的，結果你給我看棉花」、「不配雪村的名字，全部是棉花，花是塑膠的」。南寶山旅遊區工作人員承認，當地按照往年慣例打造打卡點，未料今年冬天天氣沒有下雪。景區包含在南寶山旅遊區門票內，不涉單獨收費。因為負面消息擴散，成都雪村已經關閉。