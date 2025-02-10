成都景點棉花充雪 關閉致歉
【本報綜合報道】四川省成都市邛崍市大同鎮金山村景點「成都雪村」對外宣傳雪中美景，不少遊客今年慕名前往，然而到達現場後才發現雪花實際上是棉花。南寶山旅遊區上周六通報，成都雪村當天已經關閉，景區向遊客公開致歉。
不涉單獨收費
不少遊客在網上抱怨涉事景點貨不對辦，說：「門票是真的，雪是假的」、「本來是去看雪的，結果你給我看棉花」、「不配雪村的名字，全部是棉花，花是塑膠的」。南寶山旅遊區工作人員承認，當地按照往年慣例打造打卡點，未料今年冬天天氣沒有下雪。景區包含在南寶山旅遊區門票內，不涉單獨收費。因為負面消息擴散，成都雪村已經關閉。
南寶山旅遊區上周六發文致歉，解釋今年農曆新年天氣暖和，雪村無法呈現，為了營造出雪的氛圍，旅遊區在網上採購雪棉鋪裝，但沒有達到預期的效果，旅遊區已開始清理所有雪棉。對於雪村項目無法呈現而造成遊客旅遊計劃變化，南寶山旅遊區深表歉意，遊客可在售票處或通過原購票渠道辦理退票。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：