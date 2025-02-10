四川宜賓 山泥傾瀉1死28失蹤 疑開採煤礦釀災

傳去年現危象 村民屢上報無果 四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村前天接近中午發生山泥傾瀉，至今錄得一人死亡，兩人受傷，仍有28人下落未明。繼前晚現場指導搜救及應急處置工作，國務院副總理劉國中昨晨前往筠連縣人民醫院看望受傷群眾，要求最大限度減少人員傷亡。

截至昨晨11時，當地初步核定山泥傾瀉造成總共11戶民房及生產用房被埋，其中一名獲救傷者重傷，餘下一名傷者輕傷，均無生命危險，同時轉移疏散95戶360名群眾，設置臨時安置點。為了搜救28名失蹤人員，相關部門已組織武警、消防、應急、公安、交通、醫療、通訊及電力等救援力量合共949人，同時調集挖掘機、消防車、救護車等救援設備200多台（輛）次，把災場分成10個網格搜救排查。

共組織949人 災場搜救排查 談及天災成因時，宜賓市常務副市長薛慶昨天凌晨出席發布會時稱，初步認為是近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山泥傾瀉轉化為碎屑流，形成長約1.2公里碎屑堆積體。他指滑坡體厚約10至20米、寬約100米，滑坡方量達到10萬多立方米，目前仍然持續。

一名來自金坪村1組地質災害隱患點監測員受訪時指出，事發地點並不屬於常規監測地質災害隱患點，又指天災由煤礦開採所致：「年前我們就在擔心這個問題，村裏也有人反映過，但只是在公路上做了個防護網。」他提及上述煤礦一個礦井入口距離山泥傾瀉區域僅數百米遠，該煤礦在新冠疫情爆發期間停產，去年起恢復生產，從下半年開始，附近村民就反映一帶出現山泥傾瀉迹象，但向多級政府反映無果。

事發前一日 村民反映有落石 該名監測員承認，煤礦採區附近山體去年下半年開始發生多次山泥傾瀉，一度導致道路中斷，車輛沒法通行。惟相關部門只採取簡單防護措施，例如以鐵絲網圍住部分公路，未通知村民避讓。即使在事發前一天，仍有村民向鎮政府反映落石問題。本報綜合報道