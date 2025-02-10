去年刮刮樂總銷售金額下跌
【本報綜合報道】財政部上周五公布去年全國彩券銷售情況，顯示總共銷售出6,234.86億元（人民幣‧下同，約6,665億港元），較前年增長7.6%。惟數據顯示，刮刮樂等即開型彩券出現負增長，去年總銷售額為1,160.57億元（約1,241億元），較前年下降2.5%。
從分類型來看，樂透數字型、競猜型、基諾型彩券去年銷售量均成正增長，只有即開型彩券出現負增長，即開型彩券在整個彩券銷售量中佔比亦在下降，去年佔比為18.6%，較前年佔比的20.5%要低。即開型彩券去年初一度延續前年的熱門現象，卻因去年4月後一直處於供票緊張狀態，導致購買數量大減。
數月缺票致彩民流失
有彩票店營業人員指，從去年11月起，即開型彩票供應恢復，但彩民變少。有彩券專家認為，即開型彩券去年出現負增長是意料中事，因前年培養的消費群體在去年經歷長達數月的缺票情況，導致部分消費者已經流失，預計今年銷售額將出現一定增長但幅度不會太大，較難重現前年100%增幅的現象。
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