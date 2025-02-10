深圳新措施 便利港澳企落戶

涉及6方面 20具體措施

《深圳市市場監督管理局2025年助企惠民若干措施》涉及市場准入准營、企業增信賦能、知識產權運用保護、維護市場秩序、規範監管執法、加強民生保障6個方面，共推出20條具體措施。在提升商事登記服務效率方面，將拓展錄音影片「雙錄」電子簽名應用、實現全覆蓋，新增戰略性新興產業和未來產業的經營範圍條目。提供政策主題式服務推送，根據經營範圍精準推送特定領域行業產業政策。簡化「個轉企」業務辦理流程，由「先注銷，再新設」優化為直接變更，實現一次辦理、當場辦結。