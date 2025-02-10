高雄碎屍案 3死者頭顱未尋獲 警擴查至焚化廠

疑似第4目標安全 與兇徒關係待確認 台灣高雄連環殺手碎屍案調查昨日進入第4天，蛙人繼續在73歲男疑兇張介宗棄屍的河道打撈，尋找3名年長遇害婦女的頭顱。警方同時懷疑疑兇把人體殘肢當成垃圾丟棄，已派人到焚化廠、垃圾車等搜尋。至於傳出疑兇有第4名目標，警方確認該名婦女安全。

警方目前尋獲71歲林姓死者、75歲張姓婦人部分屍塊，至於張介宗黃姓大嫂的遺體則仍未有發現。警方已增加人力到河道落水搜索，共約40人，針對金鞏橋、成功橋橋墩下及涵洞，同時在附近碼頭留意是否有殘肢被沖上岸。至於目前尚未發現死者頭顱，警方說因頭顱較重較沉，浮起來機會低，要由蛙人落水打撈，會盡力找尋。

警方懷疑張介宗可能把部分屍塊放進家中的水槽或座廁沖走，不排除挖開張介宗住處的排水管及化糞池尋找殘留屍塊。第二名死者張婦的手機於上月14日起中斷信號，她3日後進入張介宗寓所不到4小時便遇害，手機至今未尋回。為何死前3天中斷信號的原因不明，成為待解謎團。

第2死者手機未尋回 對於傳出疑兇家中有本「死亡筆記」，上面寫上4名婦人名字，遇害3人均名列其中，警方澄清未在張介宗家中檢獲「實體紙本」，而是民眾提供情報中包括另一名女性名字，經查該婦人家住南部，目前平安，非失蹤人口，與疑兇關係仍在確認。警方透露，疑犯口風很緊，目前只能循事證、科學辦案手段調查，目前已扣查疑兇手機翻查通訊紀錄，資料量大仍在比對。本報綜合報道