下月起規範網絡軍事訊息傳播

【本報綜合報道】國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部及國家安全部等近日聯合印發《互聯網軍事信息傳播管理辦法》（下稱《辦法》），旨在針對從事互聯網軍事訊息傳播活動，開辦互聯網軍事網站平台、網站平台軍事欄目、軍事帳號，以及針對互聯網軍事訊息傳播實施監督管理等作出規範，由3月1日起施行。

禁發布危害主權訊息 《辦法》共5章30條，重點從3個方面針對互聯網軍事訊息傳播作出規範，第一是鼓勵互聯網軍事訊息服務提供者及用戶製作、複製、發布、傳播訊息，包括弘揚人民軍隊性質宗旨、光輝歷史、優良傳統及作風等正能量訊息；其次是互聯網軍事訊息服務提供者及用戶不得製作、複製、發布、傳播訊息，包括危害國家主權、安全及領土完整等；最後是禁止製作、複製、發布、傳播涉及軍事秘密訊息，包括含有軍事秘密、國防科技工業秘密或者未公開訊息等。

談及何謂軍事帳號時，《辦法》指，它主要是指在各類互聯網傳播平台註冊或變更為軍事類別、以傳播軍事訊息為主網絡帳號。此外，《辦法》明確了互聯網軍事訊息服務提供者通過開辦軍事網站平台、網站平台軍事欄目、軍事帳號等，提供互聯網訊息服務、互聯網新聞訊息服務、互聯網視聽節目服務，應當符合相關的法例規定等，同時提出鼓勵及支持互聯網軍事訊息服務提供者設立或者明確負責軍事訊息服務編輯機構，配備與服務規模相適應專職編輯人員、內容審核人員。