美揚言徵晶片關稅 台灣派員溝通

【本報綜合報道】美國總統特朗普曾揚言對台灣加工生產的半導體晶片加徵關稅，台灣經濟部長郭智輝上周六指計劃派遣經濟部次長和國際貿易署副署長等官員前往華盛頓，與美國官員直接溝通。

台積電（TSMC）是半導體晶片代工企業巨頭，特朗普去年競選期間已批評台灣偷走美國晶片產業，威脅要對台灣出口美國的半導體晶片加徵100%關稅。郭智輝在台北出席論壇時指，經濟部對各種可能情況都有準備，但他無法透露細節，因為現在若掀底牌，就無法為業者謀福利。他認為特朗普會想對台灣晶片開徵100%關稅，應該是溝通不順暢所致，經濟部計劃派出次長、副署長赴華盛頓，向特朗普周邊人士做更好解說。

郭智輝表示，台積電所做的工作和美國是一起的，美國負責設計與渠道，最大利益者則是品牌，台灣所做的更是資本支出最高部分。他強調，台灣最初從美國RCA公司引進半導體技術，就非常重視尊重與保護知識產權，所有的知識產權都有付錢，所以偷走半導體技術的絕對不是台灣。他形容台灣是美國最好的貿易夥伴，希望透過向美方做更深入解釋與溝通，得到一個好的結果。

台稱可購更多美能源產品 郭智輝又指，特朗普鼓勵美國國內增產油氣，而台灣作為能源進口國，可以像日本一樣採購更多美國能源產品。