兩岸戰雲未退 台軍漢光演習 擬動員後備旅

兵力達3000人 驗證改革成效 台海緊張形勢有增無減之際，台軍擬首次擇定一個後備旅參與今年漢光演習，為1949年後首度執行後備旅動員編成並參加戰鬥演訓。後備旅將與地方政府民防團，共同舉行關鍵基礎設施防護演習，驗證後備動員成效。

漢光演習過往的後備軍人動員規模，多次連、營級為主，兵力約在100至500人左右。旅級單位規模更大，動員兵力總數將達2,400至3,000人。台軍後備戰力改革已有5年，守備旅由7個增至12個，平時負責新兵及後備部隊訓練，戰時則負責守備任務。後備教召訓練由以往5至7天，延長至14天，且恢復義務役服役一年。

海軍陸戰隊66旅轉型 全台18個縣市後備旅已於去年底、今年初全數編成，平時負責訓練後備部隊，戰時協同友軍防衞關鍵基礎設施。負責徵召後備部隊訓練的後備指揮部，本月1日起不再編配於陸軍司令部之下，回歸全民防衞動員署。後備指揮部未來主要業務是常態徵召190萬人後備部隊訓練，達到有效後備守土的戰略意涵。

參謀總長梅家樹日前指出，台軍現階段兵力結構已明確調整為「主戰、守備及後備」三大架構。其中主戰兵力由核心志願役官兵組成，義務役官兵則為守備部隊，最後則是後備兵力動員。台軍近期啟動改造計劃，海軍陸戰隊66旅作戰指揮權由陸軍第6軍團移交參謀本部，作為直屬戰略預備隊，與憲兵聯防衞戍台北及周邊地區，防範斬首突襲。陸戰隊66旅同時轉型，將裁撤戰車（坦克）營及炮兵營，新增無人機部隊。

另外，陸軍第6軍團指揮官李天龍（中將）、航空特戰部指揮官張台松（中將）將升任陸軍副司令，第6軍團指揮官遺缺由陳文星（中將）接任。第6軍團轄區覆蓋北台灣地區，面積9,173.8平方公里，總兵力3.2萬人，指揮官與副指揮官編階陸軍中將，戰時第6軍團將負責第三作戰區的作戰指揮和軍事管制，統一指揮作戰區內三軍力量和警政單位。

解放軍機艦20架次現台海 截至昨早6時前的24小時內，台軍偵獲解放軍14架次軍機及6艘軍艦持續在台海周邊活動，其中9架次軍機飛越台灣海峽中線，進入台灣北部及西南空域，台軍運用任務機、艦、岸置導彈系統嚴密監控及應處。本報綜合報道