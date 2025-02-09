特朗普對俄強硬 逼議和名利雙收

美國總統特朗普欲實現俄烏戰爭停火議和，愈來愈要面對俄羅斯總統普京有信心擊敗烏克蘭而衍生的冷漠，因此，最近特朗普對莫斯科的態度轉趨強硬，雖然他表示對俄國商品加稅以及加強制裁，已沒有多大效力，但他在達沃斯經濟論壇就聲言會向沙特阿拉伯施壓增加產油，令油價下跌以減少俄羅斯政府的收入，使其在缺乏資金下難以持續戰鬥。特朗普更要求中國協同迫令普京議和。

然而普京在受訪時表示，議和推行容易，但要達成協議就有一定的困難。他指出，澤連斯基首先要推翻2022年簽署禁止與俄談判的法令，而澤連斯基雖然可以參與和談，但他的總統任期於去年5月屆滿，已非合法的烏克蘭總統，所以沒有簽署和平協議的合法性。普京否定澤連斯基總統身份的合法性，是為了防止烏克蘭及美國日後藉此反悔，戰爭又會再起。

收拾亂局 並不容易 如今普京政府以不變應萬變，持續戰鬥，但距離美國、歐盟、北約都接受烏克蘭已經潰敗，並尋找下台階，仍有一段時間。

此外，美國前國務卿鮑威爾的辦公室主任威爾克森，早前引述華府內部消息，指有烏軍在敍利亞活動，甚至夥同東突厥恐怖分子潛入新疆，幫美軍搞自己不想搞的勾當。這說明烏軍對美國來說仍有利用價值，故特朗普亦不急於煞停烏軍的軍事活動，他最近還宣稱俄羅斯經濟已出現危機，俄軍在戰場上死傷高達100萬人。這些無疑是拜登政府一直宣傳的假消息，目的是希望特朗普政府與中俄走向戰爭，拜登在卸任前亦盡最大努力使美國與中俄關係惡化。

普京最近就指出，拜登執政4年，完全斬斷美俄過去的聯繫，使兩國關係嚴重惡化，故他贊同特朗普的看法：若過去4年是特朗普掌權，俄烏戰爭便不會爆發。而如今要收拾亂局並不容易。

特朗普究竟為何想結束俄烏戰爭呢？除了希望讓美國卸下經濟重擔，更想將此轉嫁給歐盟，因為他把這場戰爭看成是歐洲內部的問題，而停戰對美國有更大好處。亦有分析認為，特朗普希望透過成功推動俄烏戰爭停火議和，奪得諾貝爾和平獎。

如果特朗普真能拆解拜登給他布下的諸多陷阱，達成和平協議，自然可以名利雙收，不過，希望他不會像前總統奧巴馬般，2009年獲得諾貝爾和平獎後就變成戰狼！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻