月表驚現兩峽谷 形成只需10分鐘

【本報綜合報道】美國亞利桑那州大峽谷由谷底科羅拉多河經600至700萬年侵蝕形成。上周二發表在國際學術期刊《自然通訊》的新研究指出，美國太空總署（NASA）月球勘測軌道器近日在月球表面拍攝到兩個巨型盆地，規模之壯觀足以改寫人類對地質演化的認知，但最令人震驚的是，它們的形成或只需短短10分鐘。

兩個月表峽谷延伸自月球南極附近的環形山「薛定諤撞擊坑」，被命名為「薛定諤谷」和「普朗克谷」，長度分別達270公里和280公里，最大深度分別為2.7公里和3.5公里，意味它們與美國大峽谷長度相當，但最大深度超出3倍有餘。

隕石撞擊 產生岩石流形成 根據研究計算結果，估計薛定諤撞擊坑源自38.1億年前一次劇烈隕石撞擊，產生岩石流在月表刻畫出深邃溝壑，形成兩個月球大峽谷的能量相當於全球核武庫存總和的130倍。故此，是次發現亦證明地球大峽谷也可在幾分鐘內形成，並非歷經數百萬年，而在地質塑造力上，月球上的撞擊岩流遠超地球的水流侵蝕。這項發現為未來深空探測提供了關鍵科學依據。