11歲仔創網上頻道 為做新聞主播鋪路

採訪政要尖銳發言 更獲提名最佳青年 澳洲媒體上周六報道，2019年當同齡人還在懵懂玩樂時，11歲的普利西（Leo Puglisi）已開始鋪設主播之路，創立網上新聞頻道報道當地新聞，更曾採訪政要。現年17歲的普利西將新聞頻道弄得有聲有色，在社交平台深受歡迎，如願成為澳洲媒體界公認的一員，還被提名為2025年維多利亞省年度最佳青年。

搶先報道獨家新聞引注目 普利西是「6 News」頻道的主心骨，一身西裝、整齊頭髮，發音咬字沉穩有道，採訪提問偶爾辛辣刁鑽。普利西12歲時首次引起全國關注，被媒體發現他搶先廣播電台報道一間學校鐘樓被拆除的消息；14歲在大選前採訪澳洲時任總理莫里森時提出尖銳問題，令他再登上全國頭條。頻道的高光時刻是在新冠疫情期間爆出獨家新聞指，國內重災區維省墨爾本將宣布進入第4階段封鎖，引來大量質疑，但消息在48小時內證實正確。

曾籌組10名青年記者團隊 普利西志向遠大，他希望成為翻版澳洲知名主持人斯特凡諾維奇，惟相比人手充足、設備精良的新聞台，普利西的頻道仍欠缺贊助商。只可在臥室安裝多個屏幕監控新聞，6年來籌組出10名義工青少年記者團隊，部分人離職後更成為專業記者。

要平衡主播工作及高中生活挑戰很大，但普利西雄心壯志稱會繼續堅定地播報新聞。其父亦身體力行地支持他，開車送他到各處報道新聞，偶爾還客串記者。本報綜合報道