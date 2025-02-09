美擬向以售武577億元 導彈套件今年交付

議員斥打破國會審查慣例 以色列總理內塔尼亞胡訪美兩天後，美國國務院上周五通知國會，計劃向以色列出售價值逾74億美元（約577億港元）武器，包括近8,000枚航空炸彈、導彈，以及大批制導套件、引信和支援設備等，將於今年起交付。民主黨眾議員米克斯批評國務院不尊重國會，打破國會審查重大武器銷售的長期慣例。

美國國防部國防安全合作局公布，將向以色列出售3,000枚AGM114地獄火導彈、2,166枚GBU39/B小直徑導引炸彈及2,800枚MK82炸彈。同時，以色列將獲得大批安裝在MK84炸彈、BLU109鑽地炸彈的聯合直接攻擊彈藥套件，以及FMU152A/B電子式聯合可程式化引信。軍售將提高以色列空軍保衞本國邊境、重要基礎設施和人口中心的能力，從而增強以色列應對當前和未來威脅，並提高與美軍的互通能力，表達美國對以色列安全和軍隊現代化的承諾。

前總統拜登上月非正式知會國會對以色列大規模軍售計劃，按慣例在提出正式知會前，由參眾兩院外交委員會主席和資深成員審查軍售及要求提供更多資訊。惟米克斯表示，國務院一直未能提交重要的文件或理由，他強調國會與政府的權力同等。特朗普上任不久，便解除向以色列運送MK84炸彈的限制。

3人質獲釋換183巴人 哈馬斯昨日釋放3名以色列男人質，換取以色列釋放183名巴勒斯坦囚犯，是加薩停火協議生效後第5輪被扣押人員交換。以色列國防軍過去一周在約旦河西岸展開軍事行動，拘捕逾60名巴勒斯坦人，收繳包括M16自動步槍、手槍、爆炸裝置等在內的大量武器。本報綜合報道