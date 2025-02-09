俄稱日隨西方制裁 和約談判無法展開

石破茂指80年未解領土爭議令人遺憾 俄羅斯駐日本大使諾茲德列夫上周五表示，只要日本遵循西方的反俄路線，兩國便無法展開和平條約談判。日本首相石破茂同日稍早稱，戰後80周年日俄仍未解決領土爭議及簽署和約令人遺憾。

石破發言的時機適值北方領土日，他為「要求歸還北方領土全國大會」發表視像演講，承認俄烏戰事令日俄關係陷入困境，希望透過恢復北方四島（擇捉島、國後島、色丹島、齒舞群島，俄稱南千島群島）的掃墓活動，重啟兩國交流。石破指出，北方領土問題不但是原島民和鄰近地區人民共同關心問題，同時是整個日本共同關心的問題，必須由日本全國人民努力解決，讓國際社會正確理解日本的立場極其重要。值得一提的是，石破使用「戰爭結束」一字，而非他早前提出的「戰敗」表述。

邊冀對話邊對立 俄斥矛盾 諾茲德列夫指石破的言論不切實際，重申俄方2022年3月便正式宣布，鑑於日方不友善立場而無法談判和約。

諾茲德列夫批評日本3年來全力支持西方對俄制裁政策，先後實施25輪非法限制措施。日本一方面希望與俄羅斯繼續和約對話，但另一方面卻散播反俄言論並威脅制裁，做法極其矛盾。

俄日和約無法締結的主因是北方四島主權爭議，俄方認為日本已在《舊金山和約》放棄南千島群島在內的整個千島群島主權，拒絕放棄戰時佔領的土地，但日本主張千島群島不包括北方四島。日本1981年起訂每年2月7日為北方領土日，表面上紀念1855年同日簽署的《日俄通好條約》，實際上宣示北方四島主權，否定二戰結果和邊界變更。

美國總統特朗普表示，下周可能在華盛頓與烏克蘭總統澤連斯基會面。特朗普持續推動俄烏終戰，近日流傳和平計劃框架，特朗普有意讓澤連斯基在復活節前同意停火，亦有指特朗普和俄羅斯總統普京的峰會安排工作已進入後期階段。本報綜合報道