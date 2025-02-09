晤石破茂 特朗普冀消除貿易逆差

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周五在白宮與到訪的日本首相石破茂舉行首次會晤，他指美國希望消除對日本的貿易逆差，但若然沒有進展，可能會對日本貨品加徵關稅。另外，雙方承諾在國防、經濟及科技等領域加強合作，構建美日關係新的黃金時代。

特朗普表示，美日雙方將採取措施消除當前美國對日本的巨額貿易逆差，相信可於不採取懲罰性行動的情況下解決，強調日美關係非常好。在被問及美國是否會向日本產品加徵關稅時，特朗普拒絕透露；石破茂亦拒絕回應一旦美國加徵關稅，日本是否會報復。

特朗普指，日本將創紀錄進口美國液化天然氣，並指摘美國前總統拜登未能幫助盟友解決其能源需求。他又強調，美國鋼鐵公司對美國而言「非常重要」，日本製鐵已放棄收購美鋼的計劃，轉而尋求對美鋼大規模投資。石破茂說，日鐵投資美鋼對雙方將是互惠互利；日鐵將向美鋼提供技術，並將在美國生產更高品質的產品。

雙方承諾加強國防合作 特朗普還指出，日本承諾在2027年前將國防開支水平，提升至他在首個總統任期時的兩倍。另外，特朗普表示，與石破茂同意加強合作，反擊中國經濟侵略。兩人也對中國加強軍事活動、北韓核問題等議題表達憂慮。兩人強調，絕不容忍以武力或脅迫等方式，試圖在東海、南海單方面改變現狀，重申台海和平穩定的重要性；又確認日美《安保條約》適用於釣魚島。