萬斯傳受指派促成收購TikTok

【本報綜合報道】美國傳媒引述知情人士報道，總統特朗普指派副總統萬斯在中國短片分享平台抖音海外版TikTok的「不賣就禁」法令4月生效前，促成TikTok向美國實體出售業務。

報道指，特朗普要求萬斯和國家安全顧問沃爾茲監督TikTok母公司中國字節跳動與美國實體之間可能達成的交易。美國國會去年通過TikTok「不賣就禁」法案，原定今年1月19日生效，但因非常接近美國政府權力交接，拜登政府宣布交由特朗普政府接手處理，不在1月19日封殺TikTok。特朗普1月20日就職後立即簽署行政命令，暫緩法令生效75天。特朗普日前簽令成立主權財富基金，外界猜測可能用於收購TikTok。他最近提出了美國和中國各佔TikTok 50%股權的想法，但情況仍不明朗。