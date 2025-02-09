退一帶一路疑受威脅 巴拿馬收華嚴正交涉

中方稱合作成果惠及民眾 斥美搞破壞 中美在巴拿馬運河問題上激烈交鋒，巴拿馬上周四宣布擬終止共建「一帶一路」倡議備忘錄。中國外交部部長助理趙志遠上周五約見巴拿馬駐華大使萊卡羅，向巴方提出嚴正交涉，並批評美國從中施壓威脅。萊卡羅表示巴方重視對華關係，允即報告本國政府。

趙志遠表示，巴方日前宣布將終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄，中方對此深表遺憾。在共建「一帶一路」框架下，中巴各領域務實合作快速發展，取得了一系列豐碩成果，為巴拿馬國家和人民帶來了實實在在的好處。150多個國家踴躍參與「一帶一路」合作，成果惠及包括巴拿馬在內的各國民眾。在「一帶一路」上「開倒車」、行逆風船違逆中巴人民期待，不符合巴切身利益。

趙志遠強調，中方尊重巴拿馬主權和領土完整，主張大小國家一律平等，相互尊重，重信守諾。中方堅決反對美國通過施壓威脅的手段肆意破壞中巴關係、抹黑破壞共建「一帶一路」合作的行徑。中巴關係從不針對第三方，也不應受第三方干擾。希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益出發排除外來干擾，作出正確決定。

前年中拉貨物貿易額3.8萬億元 巴拿馬是首個參與「一帶一路」基礎建設的拉丁美洲國家，前總統瓦雷拉2017年6月與中國建交，同年11月簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄。備忘錄每3年可自動續約延長，除非其中一方終止，巴拿馬分別於2020年及前年兩度續簽。截至前年9月，中國在拉丁美洲累計投資興建逾200項基建項目，當中包括多個戰略、重要港口。中國與拉美國家貨物貿易額從2013年2,614億美元（約2萬億港元），增至前年4,890億美元（約3.8萬億港元）。在「港口外交」戰略下，中國一躍成為拉美國家的主要貿易夥伴。

美暫緩對華小額包裹徵關稅 美國總統特朗普上周五簽署行政命令，暫時允許來自中國的小額包裹免關稅進入美國，直至商務部確認處理包裹和徵收關稅的程序和系統到位。特朗普於本月1日簽署行政命令，對來自中國的貨品徵收10%附加關稅，同時停止「小額豁免」、即價值800美元（約6,240港元）及以下的進口產品可免關稅進入美國。美國郵政上周三一度宣布暫停接收來自中國和香港的包裹，後來又改口恢復接收，引起混亂。本報綜合報道