涉吸食毒品案潛逃 太陽花女神在美落網

【本報綜合報道】美國移民及海關執法局（ICE）上月23日公布抓獲一名因詐欺、販毒等原因而被通緝的犯罪分子，台灣刑事局周六證實逃犯是曾參與「太陽花學運」的女子劉喬安。

非法滯留 將遣返回台 劉喬安於2014年因為「太陽花學運」的一張照片走紅，被封為「太陽花女神」，但之後被爆出涉及性交易、吸毒，遭台灣政府通緝，其後潛逃美國。根據ICE說法，劉喬安於2019年5月以短期訪客身份合法入境美國，依規定應於2019年8月離境，但她逾期滯留，成為非法移民。她因涉毒品、非法轉移資產、詐欺等罪行，並在美國以非法移民身份藏匿而被捕，會把她遣返回台灣。

台灣刑事局表示，劉喬安在美國透過朋友資助，輾轉住過許多城市，並且涉嫌在美期間與友人一同以包裹藏放毒品的方式，把毒品夾帶回台，最後台灣收貨人被查獲，才供出劉喬安在美國涉及販毒。案件由台灣刑事局駐美聯絡官提供情報給美國執法單位，共同合作追緝，因應美國最新移民執法政策，台方與美國執法單位共同於1月22日抓獲劉喬安。