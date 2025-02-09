台連環殺人 疑兇手法駭目 碎屍剁滷封肉

3婦高雄遇害 河中撈起黑袋 高雄連環殺手碎屍案震驚台灣社會，3名年長婦女慘遭毒手。兇案血腥細節陸續曝光，73歲疑兇張介宗殺害及肢解第三名受害人後，把屍體剁成「滷封肉」大小的肉塊，扔入河中餵魚。警方、消防昨日繼續打撈，發現十多塊屍塊及一個黑色袋子。

林婦（71歲）上周日進入張介宗住所後遇害，調查人員上周四在前鎮運河尋獲林婦的屍塊和腳掌，翌日撈到疑似手掌殘骸，需比對確認是否屬於林婦。目前撈到的屍塊呈「滷封肉」狀，懷疑疑兇把死者屍體切成多件約10厘米左右的屍塊。警方認為，因人骨較重可能陷入水底淤泥中，同時不排除沖出外海。至於第二名死者、張婦（75歲）於上月17日傍晚進入張介宗住所後一直沒有離開，張介宗4小時後便拿着手提袋外出。警方相信，張介宗期間已殺害及肢解了張婦。

首案花15小時 其後大減 首名死者是張介宗的大嫂，她去年11月29日中午12時進入小叔寓所。過了15小時後，疑兇多次拿着手提袋進出。張介宗首次作案時花了15小時，第二次縮短至僅有4小時，反映犯案手法愈趨成熟。警員在張介宗住所找到數件女性內衣，未知是否與案件有關。警方推斷，張介宗希望取得住所業權，因大嫂不同意而動殺機。房產最初登記在張介宗兄長名下，兄長病逝後直接過戶給子女。

7旬翁受盤問 異常冷靜 而張婦死後，張介宗曾盜用她的提款卡。林婦新購的手機同樣不翼而飛，懷疑張介宗因經濟不佳而謀財害命。張介宗落網後一直否認殺人，由於警方仍未尋獲關鍵的作案工具，只能透過找到更多外圍證據，慢慢攻破心防讓他認罪。有調查人員透露，張介宗接受盤問時態度異常冷靜，情緒沒有太大起伏，可見他早料到該用何種方式辯解。本報綜合報道