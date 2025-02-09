非法空拍測繪涉密區 無人機成國安憂慮

國家安全部昨日指，無人機近年廣泛應用於地質探勘、災害救援、農業植保、環境監測、空拍攝影等領域，成為生產生活的重要工具。惟有個別組織、人員無視相關禁飛法規，使用無人機進行非法空拍測繪，對國家安全帶來威脅隱憂。

國安部公布多宗案例，某測繪公司工作人員林×在不具備無人機駕駛資質，未獲批准擅自使用組裝的無人機進行拍照測繪，被某戰區雷達檢測為異常空情，耗費大量資源處置。該測繪公司和林×最終被罰款12萬元（人民幣‧下同，約13萬港元），並登報道歉。另有一名張姓民眾違規透過境外某網站購買無人機解禁證書程序，解禁21架無人機，違規獲利1.5萬元（約1.6萬港元），受法律嚴懲。

有人助境外組織取得機密 案例顯示，某測繪公司承接一個商業樓盤專案用地測繪，明知該測繪項目周邊有涉密區域的情況下，使用無人機進行空中高清拍攝，並將拍攝的照片存放在電腦中。該測繪公司拍攝的影像包含國家秘密，測繪公司及涉案人員均已受到法律的嚴懲。此外，某境外組織負責人「琪姐」以商業拍攝、建築測繪等名義，教唆境內人員黃××拍攝涉及重要軍事設施照片384張，並要求黃××通過網絡向境外傳輸。黃××最終因犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪被判囚14年，沒收個人財產4萬元（約4.3萬港元）。本報綜合報道