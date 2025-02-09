按賄金計算減刑 四川法官囚5年
【本報綜合報道】四川省廣安市中級人民法院前刑事審判法官楊鈞，去年因犯受賄罪、徇私枉法罪、徇私舞弊暫予監外執行罪，被判處有期徒刑5年，罰款20萬元（人民幣‧下同，約21.4萬港元）。省紀委監委上周五披露其犯案細節，包括按照被告人賄賂金額決定減刑尺度。
自創量刑原則
通報指，楊鈞利用作為審判員的自由裁量權，自創刑事審判量刑原則：「如果二審在原則範圍內能改判減刑或作出有利於被告人的認定，那麼送了錢的和沒送錢的相比，減刑的尺度或者認定的力度肯定會大一些。」例如在2017年，他辦理卿×等人聚眾鬥毆案，受朋友劉×請託給予卿×關照，遂在案件二審中認定了卿×的立功情節。案件判決後，楊鈞收受卿×父親所送現金10萬元（約10.7萬港元）。
經查，楊鈞2003年至2020年擔任廣安市中院刑事審判庭第一庭副庭長、庭長和第二庭庭長等職務期間，利用職務便利，先後為他人在案件辦理等方面提供幫助，非法收受財物共計80萬元（約85.5萬港元）。
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