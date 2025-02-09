按賄金計算減刑 四川法官囚5年

自創量刑原則

通報指，楊鈞利用作為審判員的自由裁量權，自創刑事審判量刑原則：「如果二審在原則範圍內能改判減刑或作出有利於被告人的認定，那麼送了錢的和沒送錢的相比，減刑的尺度或者認定的力度肯定會大一些。」例如在2017年，他辦理卿×等人聚眾鬥毆案，受朋友劉×請託給予卿×關照，遂在案件二審中認定了卿×的立功情節。案件判決後，楊鈞收受卿×父親所送現金10萬元（約10.7萬港元）。