深圳證監局前書記 涉違紀法遭開除黨籍

【本報綜合報道】中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、江蘇省紀委監委指，經中央紀委國家監委批准，對中國證監會深圳監管局前黨委書記、局長陳小澎嚴重違紀違法問題，展開紀律審查和監察調查，他目前已被開除黨籍。

經查，陳小澎喪失理想信念，背棄初心使命，權力觀及金錢觀極度扭曲，嚴重敗壞證券監管形象，嚴重污染資本市場生態，是新型和隱性貪腐的典型，指摘他對黨不忠誠不老實，處心積慮掩蓋犯罪事實，與他人串供對抗組織審查，私藏和閱看有嚴重政治問題書籍；無視中央八項規定精神，違規收受茅台酒等高檔禮品，多次接受可能影響公正執行公務的宴請，長期接受監管服務對象無償報告的車輛服務；濫用監管權力，在證券公司和上市公司的日常監管、稽查執法，擬上市公司輔導驗收、企業發行上市及重大資產重組審核等方面為他人謀取利益，以投資理財、投資入股等名義非法收受財物，數額特別巨大。