四川宜賓市塌山泥 逾30人失蹤

民房被埋 道路交通管制

涉事的金坪村2組坐落在山坡之上，村中約有200多名村民。一名村民表示，他當時正在山下，看到「整個山體都滑下來了，漫天灰塵，大概持續了10分鐘左右，陸陸續續有大石頭滑下來」。另一位村民則聽到「轟轟」響聲，出門查看後發現石頭從對面數百米高地方滑下來，遠看「像拳頭一樣大」。事發後，大批救援人員與民眾隨後到場。由現場照片可見，當地地面布滿碎石，消防員與村民合力徒手搬開石頭。村幹部透露，天災導致大約10戶民房被埋，村子通往外面道路實行交通管制，目前只有運送物資、傷員及救援車輛可以通行。