中泰嚴打人口販運 展湄公河聯合巡邏

發聯合聲明 遏電騙毒品等犯罪 泰國總理佩通坦昨日結束4天訪華行程，兩國聯合聲明同日公布。雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電訊網絡詐騙、毒品走私、非法網絡賭博、洗錢等跨境犯罪，開展湄公河聯合巡邏執法行動。

聲明提到，中泰將進一步討論盡早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電詐。雙方同意積極參與「平安瀾湄行動」，共同推進瀾湄司法合作，維護地區人民群眾生命財產安全。雙方重申致力於通過瀾滄江-湄公河合作、三河流域經濟合作戰略、大湄公河次區域經濟合作等機制推進次區域合作。雙方將以泰國舉辦瀾湄合作領導人會議為契機，深化區域互聯互通、水資源管理、科技創新、數字經濟等合作，應對空氣污染、跨境犯罪等緊迫挑戰。

落實南海宣言 兩國將繼續同其他東盟國家一同努力，全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成有效、富有實質內容、符合國際法的「南海行為準則」。中方尊重泰國的獨立、主權和領土完整，支持泰國走符合本國國情的發展道路，支持泰國在國際地區事務中發揮更大作用。泰方重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何「台獨」主張，支持中國「一國兩制」方針。

雙方認為，中泰在國際事務中擁有廣泛共同利益和相近立場主張，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。雙方將共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎，開放、透明、包容、非歧視的多邊貿易體制，積極推進世貿組織改革。雙方將進一步加強亞太經合組織、金磚國家、亞洲合作對話等多邊平台下的戰略溝通。

佩通坦訪問期間，雙方簽署經濟發展、數字經濟、人工智能、海關便利化和農食產品市場准入、核技術、月球探測、綠色發展、郵政、新聞媒體等領域合作文件。本報綜合報道