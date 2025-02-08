特朗普欲佔加薩 只恐怕虎頭蛇尾

美國總統特朗普日前在白宮會見以色列總理內塔尼亞胡，其後特朗普在記者會宣稱美國將接管加薩，並要求百多萬巴勒斯坦人民，如他早前所提出，遷至鄰國約旦或埃及，屆時美國將重建加薩，提供無限工作機會及房屋給該地區的人民，把它變成中東的里維埃拉（即法國旅遊勝地蔚藍海岸）。

重燃衝突 不顧後果 這項計劃使國際傳媒錯愕，而這願景明顯是違反國際法，首先這是強迫遷徙或驅趕180萬合法居民離境，早被埃及、黎巴嫩、約旦及西岸巴勒斯坦地區政府強烈反對，它也不會補償被遷徙居民的損失及保證他們在新地域的生計，這無疑是美國政府幫助以色列政府以種族滅絕方式，來佔領及殖民加薩。當被記者問及政府是否要國會通過動用美軍來執行計劃，他沒直接回應。

這項強暴計劃引起諸多不滿和批評。首先，它會破壞以色列和哈馬斯之間的停火及和議計劃，這對釋放仍被哈馬斯挾持的約70名人質非常不利。哈馬斯官員批評這計劃只會重燃武裝衝突，沙特官方也拒絕這建議，強調除非巴勒斯坦建國，否則沙特不會與以色列建交。另外已發表強烈批評的還有聯合國秘書長古特雷斯，以及荷蘭、中國、法國、阿拉伯國家聯盟及加拿大等政府，它們同聲支持以「兩國方案」解決以巴問題。最後連不少美國民主黨議員也批評特朗普此舉完全不顧後果。

政治分析家認為，特朗普作出這項決定是完全缺乏歷史認識，由猶太金主及特氏的猶太裔女婿庫什納游說而成，特別是當他表示加薩已不適合居住、暴力頻生，卻像不知悉這是以色列狂轟濫炸及軍事入侵所造成，實在令人擔心其政治認知。

如今以色列總理似乎成為勝利者，他是第一個在特朗普上任後獲邀到白宮見面的外國元首，各國傳媒均報道，內塔尼亞胡在特朗普發言期間多次微笑，又表示全力支持特朗普提出的該計劃，充分表現這是他外交的一項重大勝利，未來當然還要看他如何游說特朗普打擊伊朗的核計劃。雖然如此，內氏不要高興得太早，以特朗普的大嘴巴，他短短上任以來說的一大堆，但做的正正都是虎頭蛇尾。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻