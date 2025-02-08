研究：小行星貝努或157年後撞擊地球

【本報綜合報道】南韓釜山國立大學IBS氣候物理中心（ICCP）周三在國際期刊《科學進展》發表最新研究估計，近地小行星貝努在2182年9月與地球相撞機率為2,700分之一，相當於0.037%，預測會導致全球突然寒冷化和乾旱等不良影響。

屆時全球表面降溫4℃ 研究人員用超級電腦等模擬中等大小行星撞擊地球情景，得出結論指最壞情況下，碰撞帶來強大衝擊波和地震將產生一億至4億噸灰塵籠罩地球大氣層，導致來自太陽的光線變暗，或令全球表面降溫攝氏4度，降雨量減少15%，臭氧層嚴重消耗約32%。

研究指，全球突然冷化將導致陸地和海洋生態系統的光合作用減少20至30%，氣候條件不利植物生長，嚴重破壞全球糧食供應鏈。不過，研究指來自小行星的鐵或在撞擊後進入平流層，沉澱於地球部分海洋，引發富含硅酸鹽的藻類前所未有地大量繁殖；海洋浮游生物會在撞擊後約半年恢復，陸地植物則需兩至3年，生長速度將比撞擊前更快。該研究未計算潛在人類死亡數字。