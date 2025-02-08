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南韓兩天暴雪 氣溫跌穿-10℃
南韓連續兩天出現暴雪天氣。
【本報綜合報道】南韓連續兩天出現暴雪天氣，部分地區本周末將繼續迎來降雪。大部分地區早上氣溫降至零下10℃以下，日間最高氣溫將為零下9℃至4℃。
首都圈西北部和南部、江原道南部等內陸地區和西南部地區昨日降下暴雪，每小時降雪量3至8厘米，全羅道和濟州道降雪天氣將分別持續至今明兩日。
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