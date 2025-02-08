韓前司令談戒嚴 與尹錫悅唱反調

彈劾案作供 稱曾接指示拖走議員 南韓前陸軍特戰司令部司令郭種根周四在憲法法院，出席總統尹錫悅彈劾案庭審第六次辯論。他指尹錫悅在戒嚴時下令「拽人出來」，對象是國會議員。第707特殊任務團（別名「白虎部隊」）團長金炫兌表示，當時接到封鎖國會指示，但否認收到拖走議員的指示。

郭種根證實，尹錫悅去年12月4日零時30分曾來電稱，盡快進入國會將人員拉走。當時707特殊任務團在國會正門對峙，內部沒有任務執行人員，因此認為尹錫悅所指的對象是國會議員。郭種根否認按照尹錫悅指示，命令第一空降旅及707特殊任務團打破門窗闖入國會並將人員全部拉走，當時他與參謀等人討論尹錫悅、時任國防部長金龍顯命令後，指示戒嚴部隊不要進入國會拉走議員。

「白虎部隊」團長：接令封國會 郭種根續稱，戒嚴時未曾接到尹錫悅或金龍顯令特種部隊撤退指示，他建議金龍顯撤軍並自行撤離。

郭種根的供詞與尹錫悅主張相左，他上月稱解除戒嚴議案獲國會通過後，隨即指示撤離。金炫兌供述，戒嚴時負責執行封鎖和控制國會的任務，所謂「封鎖」是按照行動指示阻斷外部恐怖分子等敵人威脅，而非全面禁止人員出入國會。

金炫兌強調破窗非郭指示 金炫兌指出，郭種根去年12月4日零時17分來電詢問「能否使用電擊槍和空包彈」，他回答「不能」。當戒嚴部隊破窗進入國會後，郭種根再次來電問「是否會闖進會場」，金炫兌回答「不行」。金炫兌強調，他作出破窗進入國會的決定，並非郭種根指示。解除戒嚴議案獲國會通過後，他按照郭種根的指示撤軍。本報綜合報道

國會議員在議事廳聚集。（Getty Images圖片） 第707特殊任務團團長

金炫兌 憲法法院進行尹錫悅彈劾案庭審第六次辯論。 尹錫悅 前陸軍特戰司令部司令

郭種根