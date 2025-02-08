菲副總統面臨彈劾 未擬辭職

菲律賓副總統薩拉昨召開發布會回應彈劾事件，指尚未考慮辭職，稍後會與律師討論相關的法律程序。菲律賓眾議院周三正式對薩拉提出彈劾，當天下午彈劾轉交參議院，但未能在全體大會上討論。參議院隨後進入休會期，以籌備5月的中期選舉，而參議院將在6月2日復會。（綜合報道）