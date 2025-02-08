兩岸國際

美乳牛首染禽流基因型D1.1

美國農業部周三公布，在國內乳牛首次測到高致病性H5N1禽流感病毒分支2.3.4.4b，基因型D1.1。美國已有16個州確認957宗乳牛確診禽流感個案，均由另一種基因型B3.13病毒引起。自2024年4月以來，美國錄得近70宗人類確診禽流感病例，其中一名患者感染D1.1後離世。（綜合報道）
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