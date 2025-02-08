兩岸國際

加指芬太尼致死率比美國高

加拿大公共安全部長麥堅迪周四表示，芬太尼在本國造成的人均死亡人數比美國還多，並稱兩國在應對芬太尼方面息息相關。最新數據顯示，芬太尼導致加拿大每日有21人死亡，但其人口比美國少約12倍。加拿大此前指出，美國只有不到1%的芬太尼來自加拿大。（綜合報道）
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