美開發署擬大裁員 遇入稟挑戰

【本報綜合報道】英媒周四引述消息人士指，美國總統特朗普計劃將美國國際開發署（USAID）的員工人數，從目前逾1萬人大幅裁減至294人。美國政府僱員聯合會和美國外交服務協會同日入稟提出訴訟，指特朗普政府上述行動違憲，製造全球人道危機；美國國務院暫未回應。

消息人士指出，開發署有三分之二僱員在海外工作，當中只有不足300名員工可以保住工作，其中只有12人在非洲局、8名在亞洲局。特朗普和其盟友、負責領導政府效率部的富豪馬斯克，近日指控開發署人員是罪犯，把數十名工作人員被停職，及解僱數百名內部承包商。