美開發署擬大裁員 遇入稟挑戰
【本報綜合報道】英媒周四引述消息人士指，美國總統特朗普計劃將美國國際開發署（USAID）的員工人數，從目前逾1萬人大幅裁減至294人。美國政府僱員聯合會和美國外交服務協會同日入稟提出訴訟，指特朗普政府上述行動違憲，製造全球人道危機；美國國務院暫未回應。
消息人士指出，開發署有三分之二僱員在海外工作，當中只有不足300名員工可以保住工作，其中只有12人在非洲局、8名在亞洲局。特朗普和其盟友、負責領導政府效率部的富豪馬斯克，近日指控開發署人員是罪犯，把數十名工作人員被停職，及解僱數百名內部承包商。
前署長：恐致全球很多人無法生存
開發署官網周二宣布，周五在全球範圍內的所有直接僱用人員將處於「行政休假」狀態，僅少數指定人員除外。開發署前署長阿特伍德（Brian Atwood）批評特朗普政府做法離譜，令全球很多人無法生存。美國政府僱員聯合會和美國外交服務協會在華盛頓特區聯邦法院提起訴訟，尋求法院發布命令，阻止特朗普政府的「違憲和非法行動」。
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