特朗普揚言接管加薩 哈馬斯轟等同佔領

以色列國防部長 卡茨

美國總統特朗普周四在社交平台再度談及接管加薩的計劃，指以色列與哈馬斯的戰鬥結束後，加薩將經由以色列轉交美國。哈馬斯回應指，特朗普有關接管加薩的言論等同公開宣稱要佔領加薩，形容不可接受。

哈馬斯發言人卡西姆周四表示，不需要任何別的國家來治理加薩，組織也不接受用一個佔領國來替代另一個佔領國；他呼籲緊急召開阿拉伯國家峰會，以應對特朗普的計劃，並指國際組織應採取行動抵制特朗普。卡西姆又強調，巴人不會離開加薩。

以軍籌備助巴人撤離加薩 另一方面，以色列國防部長卡茨表示，已下令軍隊籌備計劃，允許自願搬走的加薩居民透過海陸空3種方式離開。他歡迎特朗普的提議，認為有助於在去軍事化，並在消除安全威脅的情況下重建加薩。他反駁西班牙、愛爾蘭、挪威等指摘以色列的國家，指他們有法律義務允許加薩居民入境，若果拒絕就是暴露出他們的虛偽。

美聯社報道，埃及秘密開展外交「閃電戰」反對特朗普的提議，並警告將危及埃及與以色列的和平條約。埃及在周四聲稱指，把巴勒斯坦人遷出加薩公然違反國際法，可能破壞停火談判並威脅中東地區關係，或導致敵對行動回歸，對整個地區及和平基礎構成風險。

有匿名埃及官員表示，已向美國和以色列明確表示，將抵制任何接管加薩提議。其中一名官員稱，訊息已傳達給美國國防部、國務院和國會議員。另一名官員表示，訊息也已傳達給以色列及其西歐盟友，包括英國、法國和德國。本報綜合報道