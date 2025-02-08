美候任貿易代表 倡研全面關稅主張
【本報綜合報道】美國候任貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周四出席參議院財政委員會的提名聽證會，他指應研究總統特朗普提出的全面關稅主張，並審視美國與中國、加拿大、墨西哥的貿易協議。
應審視與中加墨貿易協議
格里爾表示，應該研究特朗普對所有進口商品開徵全面關稅的構思能否減少美國貿易逆差，同時檢視中國、墨西哥和加拿大有否遵從於特朗普首個總統任期達成的貿易協定。他相信美國只有相對較短的時間來重組國際貿易體系，以更好地服務於美國利益。格里爾認為美國應該是一個生產國家，同時也是消費國家，他將努力為美國農民打開國際市場，試圖扭轉美國的去工業化進程。
中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周四指，商務部宣布對美方採取一系列相應行動，充分說明博弈不單單是關稅，行動可能是只是開始。中國機電商會發布嚴正聲明，強烈反對美國單方面加徵關稅的行為，批評嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作，強調合作共贏才是發展正道。
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