美候任貿易代表 倡研全面關稅主張

應審視與中加墨貿易協議

格里爾表示，應該研究特朗普對所有進口商品開徵全面關稅的構思能否減少美國貿易逆差，同時檢視中國、墨西哥和加拿大有否遵從於特朗普首個總統任期達成的貿易協定。他相信美國只有相對較短的時間來重組國際貿易體系，以更好地服務於美國利益。格里爾認為美國應該是一個生產國家，同時也是消費國家，他將努力為美國農民打開國際市場，試圖扭轉美國的去工業化進程。